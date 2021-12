Quem está na chuva é para se molhar

Da Redação



01/12/2021 | 00:41



Após este Diário revelar que os vereadores de São Bernardo que compõem o G-10 se reuniram para discutir possível convocação do secretário de Saúde da cidade, Geraldo Reple Sobrinho, para que possa explicar o motivo que a pasta teria ordenado a funcionários que não registrassem jornada de trabalho, integrantes do Executivo se sentiram incomodados. Reunião com secretários de outras pastas e que debatia atuação da administração em época de chuvas, que já se avizinha, ficou marcada por questionamentos sobre quais vereadores compõem o grupo de parlamentares dissidentes. O Diário também apurou que haverá desdobramentos sobre estes assuntos durante plenária que ocorrerá hoje.



Saudades?

Ex-vereador e ex-prefeiturável por São Caetano, Fabio Palacio (PSD) foi visto no plenário da Câmara da cidade durante sessão que ocorreu ontem. No local, Palacio aproveitou para conversar, ao pé do ouvido, com vereadores que atuam na ala oposicionista da casa. Palacio também aproveitou para dar boas-vindas a Edison Parra (Podemos), que assumiu como vereador. Ao perceber a presença da equipe do Diário, o político deixou o local e não foi mais visto.



Referência

Depois de elaborar e ter seu projeto de Código de Defesa da Mulher ser sancionado pelo governo do Estado de São Paulo, o deputado estadual por São Caetano Thiago Auricchio (PL) viu a Assembleia Legislativa de Sergipe, no Nordeste do País, apresentar projeto semelhante. Nas redes sociais, o parlamentar vibrou com o fato de sua propositura ter se tornado referência.



Caminho errado

Tem sido muito feia a postura de determinado vereador de Santo André, responsável por divulgar fake news sobre o resultado das prévias do PSDB e por tripudiar sobre políticos que votaram diferente de seu pensamento. O mais difícil de entender é que, ao ser confrontado sobre a divulgação de uma reportagem inverídica, o político achou graça. Precisa só saber se o eleitor vai achar engraçado esse tipo de postura.



Falta de atenção

O educador Mateus Prado (PT) está revoltado com o governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Segundo ele, o chefe do Executivo não tem feito o necessário para garantir a vacinação contra a Covid-19 aos mais pobres e vulneráveis da cidade e ainda afirma que mais de 70 mil moradores estão sem nenhuma dose. “Ir dentro das escolas particulares vacinar, o prefeito foi. Nas casas dos mais pobres não quer ir. Não quer resolver o problema”, acusou Prado.



Mais segurança

O deputado estadual Danilo Balas (PSL) estará hoje em Santo André para falar sobre o Sistema Córtex, plataforma integrada de operações e monitoramento de segurança pública, do governo federal, e que é uma de suas bandeiras de mandato. O parlamentar será recebido pelo secretário de Segurança Municipal, Edson Sardano.



Sessão solene

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), realizará hoje sessão solene em homenagem aos 15 anos da UFABC (Universidade Federal do ABC), às 19h30, no prédio do Legislativo. Para prestigiar o evento, será preciso levar comprovante de vacinação contra a Covid-19 digital ou impresso.