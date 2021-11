Polícia faz buscas na casa de Marilyn Manson após acusações de abuso sexual

30/11/2021 | 17:11



As investigações relacionadas à Marilyn Manson continuam. Nos últimos tempos, o músico foi acusado de abuso sexual e assédio por diversas mulheres, incluindo a atriz Evan Rachel Wood, sua ex-noiva, e Esmé Bianco, estrela de Game of Thrones. Na manhã da última segunda-feira, dia 29, de acordo com a revista People, a polícia realizou uma série de buscas na casa do cantor após um mandado.

Já segundo o TMZ, Manson não estava na residência, localizada em West Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos, quando a operação foi realizada. As autoridades forçaram a entrada e levaram de lá aparelhos de mídia, como discos rígidos, para averiguar o conteúdo deles.

Como você viu, recentemente a revista Rolling Stone norte-americana publicou uma reportagem sobre o comportamento violento do roqueiro, trazendo o depoimento detalhado de diversas vítimas: elas afirmaram que Manson possuía uma cela dentro de casa para torturar mulheres.

Em fevereiro, no Instagram, o artista negou as acusações de abuso, escrevendo:

Obviamente, minha arte e minha vida sempre atraíram polêmicas, mas essas afirmações recentes sobre mim são distorções horríveis da realidade. Meus relacionamentos íntimos sempre foram inteiramente consensuais, com parceiras que tinham a mesma opinião.