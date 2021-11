Fernando Zor confirma reconciliação com Maiara ao compartilhar momento dos dois juntos!

30/11/2021 | 17:10



E a história não para! Pelo que parece, Fernando Zor e Maiara estão juntos novamente. Na última segunda-feira, dia 29, Fernando postou uma foto nos Stories do Instagram junto com Maiara, com quem já teve muitas idas e vindas.

Os dois estavam em uma academia no momento do clique, olhando uma para o outro e mostrando o foco nos exercícios. No clique, o sertanejo escreveu:

Maiara, minha personal trainer.

Já havia uma suspeita de que os dois teriam voltado após Fernando acompanhar um show da sertaneja com sua dupla Maraísa. No show, os dois foram vistos abraçados após Maiara se emocionar com uma homenagem à amiga Marília Mendonça.