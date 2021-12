Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, anuncia programação de Natal e Ano Novo

Redação

O Hotel das Cataratas, a opção mais luxuosa de Foz do Iguaçu, terá uma programação intensa durante o Natal e o Ano Novo. O hotel, que pertence ao grupo Belmond, é o único situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

“No Hotel das Cataratas, você aproveita ao máximo o fim de ano. Seja com um passeio pelas trilhas do parque nacional para apreciar a beleza e a grandeza que consagraram as cataratas como uma das Sete Maravilhas da Natureza, seja ouvindo o canto dos pássaros e o som das quedas d’água”, conta Andrea Emmerling, gerente-geral do hotel.

Hotel das Cataratas: programação

Natal em Foz do Iguaçu

Em 4 de dezembro, a programação no Hotel das Cataratas começa com a “Gingerbread Factory”, atividade para construção de memórias afetivas entre pais e filhos. No mesmo dia, também haverá a apresentação musical da Associação Fraternidade e Aliança (AFA) e a chegada do Papai Noel e um coquetel no jardim, inaugurando a iluminação de Natal.

No dia 19, o hotel em Foz do Iguaçu organizará a experiência Lua Cheia, que proporciona o raro fenômeno de observar o arco-íris lunar no reflexo da lua com as Cataratas. Apenas hóspedes têm acesso à atividade.

Na véspera de Natal, haverá passeio matinal pelo parque nacional. Das 14h às 21h30, um grupo de recreadores ficará a cargo da criançada para uma agenda de atividades educativas e repleta de brincadeiras ao ar livre.

O dia termina com uma Ceia de Natal no restaurante Ipê Grill. O menu inclui entradas, queijos e charcuteria, saladas, carnes nobres, pratos quentes e receitas típicas brasileiras. Para acompanhar, haverá opções de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tudo isso ao som de música ao vivo.

O dia 25 de dezembro começará com as presenças do Papai Noel e do mascote Felício no café da manhã. Em seguida, enquanto os adultos aproveitam para curtir o hotel, as crianças seguem para um roteiro de atividades com a turma da recreação, que comanda a programação das 14h às 21h30.

O almoço especial de Natal será servido a partir das 13h no restaurante Ipê Grill e contará com receitas típicas e outras diversas opções, entre entradas, saladas, pratos quentes, acompanhamentos e sobremesas.

O dia termina com show de música ao vivo no Bar Tarobá, com direito a petiscos e drinques da região preparados pelo chef de bares Nacir Zandoná.

Para fechar a semana com chave de ouro, no domingo, dia 26, será oferecido um assado com música ao vivo e cerveja artesanal no jardim. A celebração começará às 13h.

Réveillon

A programação do Réveillon no Hotel das Cataratas irá do dia 29 de dezembro a 2 de janeiro e também contará com programação infantil, shows de música ao vivo no Bar Tarobá e refeições no restaurante Ipê Grill.

No dia 29, haverá um brinde de final de tarde no gramado principal para dar as boas-vindas aos hóspedes e celebrar os últimos dias do ano. No dia seguinte, está programado o ‘’Bar Under The Sky’’, um evento que tomará conta do jardim com música ao vivo e menu especial.

O último dia do ano contará com jantar e festa com inspiração tropical à beira da piscina. Além disso, haverá uma apresentação ilusionista durante o coquetel e a Ceia de Ano Novo, no restaurante Ipê. O menu inclui mesa de antepastos, frutos do mar, saladas, pratos principais e sobremesas.

A celebração contará com open bar de bebidas premium e música ao vivo. Os pequenos terão tratamento especial, com bufê exclusivo e recreação até 22h30 da noite.

No dia 1º de janeiro, um brunch de Ano Novo será servido no restaurante Ipê Grill, com diferentes estações de pratos quentes e frios, música ao vivo e bebidas inclusas (espumante, vinhos nacionais, caipirinhas, vodka, gin e cerveja). Para encerrar a programação, o dia 2 contará com uma estação de caipifruta e gin na piscina, a partir das 13h.

Serviço

Hotel das Cataratas

Endereço: Rodovia Br 469, Km 32, Parque Nacional do Iguaçu,?85855-750,?Foz do Iguaçu? – Brasil