Laura Keller fala sobre encontro de seu ex marido com atual namorado: Estou emocionada

Como você viu, Laura Keller havia contado recentemente que Jorge Sousa, seu ex-marido e pai do seu filho, e Gustavo Saad, seu atual namorado, se conheceriam pessoalmente em breve. E o encontro realmente rolou! Nesta terça-feira, dia 30, a influenciadora compartilhou vídeos e fotos do momento e, emocionada, deu mais detalhes a respeito do assunto para os seguidores:

- Olha só o encontro que tá acontecendo aqui agora. Sim, gente, e pro incômodo de muita gente, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá todo mundo feliz. Jorge tá super de boa, tá feliz que o Gustavo trata super bem o filho dele. Tá tudo ótimo, maturidade, é sobre isso. Agora o povo que fala mal, que tem inveja, que fala um monte de coisa ruim pra mim, pira, porque tá tudo muito bem. Me emociono muito com essas coisas, maturidade, evolução. Tô muito feliz, tô bem emocionada, eu acho que essa maturidade é muito importante pelo Jorge Emanuel, pelo meu filho, que é o amor da minha vida. E eles estão lá embaixo rindo, fazendo piada sobre mim, falou nos Stories.

A musa ainda postou uma imagem ao lado dos dois homens no Instagram e fez questão de agradecer a boa convivência entre eles:

Maturidade a gente vê por aqui. Ex e atual de boa na lagoa. Suave na nave.Tranquilo no mamilo. Meu filho merece todo esse amor, obrigada Gustavo e Jorge por esse momento.

Vamos ser felizes, isso é o que importa!, afirmou Gustavo na postagem.

Que maravilhosos! Amei ver essa Foto, elogiou um perfil.

O mundo precisa disso, comentou uma usuária.

Ahhh eu surto com essas cenas de tanto amor e carinho, Jorge Emanuel tem a melhor família, disse uma seguidora.