Anahí irá lançar nova versão de Nuestro Amor, um dos sucessos do grupo Rebelde!

30/11/2021 | 15:10



Anahí surpreendeu os fãs de Rebelde ao anunciar o lançamento de uma nova versão de Nuestro Amor, um dos maiores sucessos do grupo. Através das redes sociais, a cantora mexicana contou que o hit será uma parceria com a banda Moderatto - portando, já se pode esperar alguns toques de rock no arranjo.

Ao revelar a notícia, ela escreveu:

Estou muito emocionada em compartilhar essa surpresa com meus amigos do Moderatto.