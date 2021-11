Aaron Carter se separa da esposa após oito dias dela dar à luz

30/11/2021 | 14:10



Aaron Caeter comunicou por meio do Twitter na manhã desta terça-feira, dia 30 que decidiu se separar de Melanie Martin, apenas oito dias após eles anunciarem o nascimento do primeiro filho da união do casal. De acordo com o cantor, ele descobriu que ela estava fazendo contato constante com sua irmã, Angel Conrad, que cumpre uma ordem de restrição desde 2019 após uma briga polêmica que tiveram.

Oi Angel, minha irmã gêmea, nós não nos falamos há quase três anos desde que você pediu ordem de restrição contra mim. Então, por favor, pare de falar com a minha noiva pelas minhas costas, obrigado.

De acordo com Aaron, foi a própria Melanie quem contou para ele sobre o contato que elas estavam mantendo. Em seguida, o cantor alegou ainda na rede social que a irmã tente se aproximar de todas as suas ex.

É muito estranho que você tenha feito isso com a Lina e agora você está tentando fazer isso isso com a minha noiva. Pare de tentar contato com as minhas ex-namoradas e tentar ser amiga delas depois do que você fez para mim. Por favor, me deixe em paz, pare de falar com a minha noiva pelas minhas costas.

E como se já não bastasse o tamanho de toda polêmica, Aaron ainda revelou logo em seguida que decidiu bancar a separação do casal.

Por conta de razões pessoais, Melanie Martin e eu decidimos seguir caminhos separados. Houve uma grande mentira e minha irmã se comunicando com a minha ex-noiva estragou tudo, considerando que ela sabia o que Angel tentou fazer comigo no tribunal. Obrigado Angel, você arruinou minha família. Deus a abençoe.Tenho a família mais conivente e enganadora e Melanie tem mentido para mim o tempo todo, comunicando-se com minha irmã gêmea e com os parentes que tentaram me colocar na prisão e que tentaram obter minha tutela no tribunal. Estou em choque, isso é horrível (...) Não consigo nem derramar uma lágrima. Estou em estado de choque total, mentiram para mim por dois anos. Minha família não me deixa em paz, eles tentam arruinar tudo não, eu sou um pai solteiro. A pior parte é que ela sabia o que eles estavam fazendo para mim e ela mentiu para mim por dois anos.

Eita!