BMW Concept XM une tecnologia, potência e luxo; veja o modelo em ação

A BMW M GmbH apresentou, no evento Art Basel de Miami, Estados Unidos, o BMW Concept XM. Trata-se do primeiro modelo exclusivo projetado pela marca esportiva desde o M1.

O BMW Concept XM comemora os 50 anos da BMW M em 2022. O conceito – o mais potente da história da fabricante – tem motorização híbrida plug-in com motor V8 auxiliado pela propulsão elétrica com autonomia de até 80km (ciclo WLPT).

O BMW Concept XM entrega 750 cv e 999 Nm de torque, de acordo com dados e testes ainda preliminares. A produção terá início no fim de 2022, concentrada em Spartanburg, Carolina do Sul, Estados Unidos.

O modelo combina luxo, performance e design. Os faróis divididos em duas partes e a grade octogonal reforçam a identidade do modelo. A mesma personalidade esportiva e luxuosa é refletida na cabine.

Batizado de M Lounge, o interior ultra sofisticado tem revestimentos premium, como fibra de carbono, e painel que envolve o motorista.

