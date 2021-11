Ribeirão Pires libera dose adicional para quem tomou Janssen

Da Redação

Diário do Grande ABC



30/11/2021



A Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires autorizou, nesta terça-feira (30), a aplicação da dose adicional contra a Covid-19 para quem tomou a dose única da vacina da Janssen, conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo. A imunização já está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados apenas na UBS central, no mesmo horário.

As pessoas com 18 anos ou mais deverão cumprir o intervalo de dois meses (61 dias) da primeira aplicação. Já os Imunossuprimidos podem tomar a dose adicional após 28 dias. A vacina a ser aplicada será a que estiver disponível na unidade de saúde. 3.330 pessoas tomaram a dose única da Janssen em Ribeirão Pires.

Para a imunização, será necessária a apresentação do documento com foto e número do CPF, além da carteirinha de vacinação.

Confira o endereço das Unidades de saúde: UBS Centro (Rua Virgílio Gola, 24), UBS Centro Alto (R. Aurora, 61), USF Jardim Caçula (R. Fagundes Varela, 08- Represa), USF Jardim Valentina (R. Francisco Tometich, 905), USF Vila Sueli (R. Antônio Zampol,221), USF Jardim Guanabara (R. Firmino G. Pereira, 298), USF Santa Luzia (Rua Professor Antônio Nunes, 551), USF Ouro Fino (Rod. Índio Tibiriçá, 2725), USF IV Divisão (Estr. Da Sondália,520) e USF Jardim Luso (R. Júlio Prestes, 22).