Obituário - 01 de dezembro de 2021

Ana Luiza Rui

(São Bernardo, 1-12-1949 – Ribeirão Pires, 28-11-2021)

A advogada Ana Luiza Rui marcou época na área trabalhista de Santo André, onde mantinha escritório, e região. Estudiosa, sempre trabalhou. Ainda estudante, atuou em empresas privadas. Formada, prestou serviços profissionais a sindicatos de trabalhadores, entre os quais o dos Químicos de Santo André. E mesmo com escritório estabelecido, continuou a assessorar o sindicalismo da região. Integrou a OAB andreense.

Dra. Ana descende, por parte da mãe, Nair Coppini Rui, de uma das primeiras famílias estabelecidas no Núcleo Colonial de São Bernardo; e, por parte do pai, João Rui, de outra família italiana que veio para o Brasil no pós-I Guerra Mundial.

Seu nome é a conjugação dos nomes das duas avós. Os estudos iniciais no Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz, depois no Instituto de Educação João Ramalho e numa das primeiras turmas da Faculdade de Direito de São Bernardo.

Ambientalista, Dra. Ana defendia a preservação do verde na região, a partir de Ribeirão Pires, para onde se mudou sem quebrar os vínculos com São Bernardo. Em seu sítio, acolhia cães e gatos abandonados.

Ana Luiza Rui parte às vésperas de completar 72 anos. Deixa os filhos Ricardo e Nairzinha. Seu corpo foi conduzido ao Crematório de Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ

Álvaro do Amaral, 88. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Thereza da Conceição Sanches, 85. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Walter Benedicto Bernardes, 83. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Gentil Ribeiro, 80. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Cristo Rei, em Porto Ferreira (São Paulo).

Adoracion Peres de Araújo, 79. Natural do Alto Alegre (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Gregório de Oliveira, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cassiano de Lima, 65. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Ribeiro da Cruz, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adão José da Costa, 53. Natural da Pedra do Anta (Minas Gerais). Residia no Jardim São Saverio, em São Paulo, Capital. Cobrador interno. Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Luzia Ferreira da Costa, 102. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Raimundo Alves da Silva, 91. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Ofélia Battistini Blumer, 89. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Pensionista. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Odete Savreto de Souza, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Guiomar de Araujo Silva, 76. Natural de Cáceres (Mato Grosso). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Elizabeth Vitória Bartelds Wolfsohn, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Onorina Maria de Jesus, 73. Natural de Icaraí (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Antonio José de Carvalho, 68. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Floripes Viana Barbosa, 64. Natural de Açucena (Minas Gerais). Dia 26. Jardim da Colina.

Vagner Mergulhão, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério São Paulo, na Capital.

Dorgival Pereira Gomes, 63. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Raimunda de Morais, 62. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria das Graças Elias Rocha, 61. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Vaz, 60. Natural de Flora Rica (São Paulo). Residia no Jardim Vera Cruz, em Mongaguá (São Paulo). Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Alexandre Correia da Silva, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Alexandre Rodrigues de Castro, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Valdemir Silva Junior, 38. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Maria Aguiar Nascimento, 94. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Momisso, 94. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mário João Furlan, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Auta Maria de Oliveira, 93. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Anália Geralda da Silva, 85. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca de Sales Milagres da Silva, 83. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Euclides Rosa, 71. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Sonia Maria de Freitas, 68. Natural de Aguanil (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria Alves das Neves, 67. Natural de Taquaritinga do Norte (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Pereira, 65. Natural de Ibiara (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (São Paulo).

Josefa Francisca de Sales Nascimento, 60. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudecir Eunice Moura, 57. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Marineide Correia Lima, 49. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Mariana da Silva Rocha, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Michelle Ferreira da Silva, 27. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Geraldo Angelo Paes, 73. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Carlos Eduardo da Silva, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.