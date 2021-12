Cidade de São Pedro apresenta novidades para a alta temporada

Redação

Do Rota de Férias



01/12/2021 | 01:37



A cidade de São Pedro, localizada na encosta da Serra do Itaqueri, no interior de São Paulo, preparou uma série de novidades para celebrar a chegada da alta temporada. Além das belezas naturais, que atraem famílias para contemplação e várias atividades de ecoturismo (com destaque para passeios em cachoeiras, tirolesa, off road, balonismo e voo livre), o destino é lar de um dos parques aquáticos mais visitados do estado.

Novidades na cidade de São Pedro

Clarissa Campos Quiararia, secretária de Turismo de São Pedro, frisa que a estância se preparou para a retomada das atividades turísticas após um longo tempo de restrições por causa da pandemia. Neste período, o Posto de Atendimento ao Turista foi totalmente repaginado. Já a Avenida Imigrantes, a principal de São Pedro, recebeu novo projeto paisagístico e está toda florida.

As escadarias do Parque do Cristo, um dos principais atrativos da região, ganharam pinturas artísticas. Já Praça Gustavo Teixeira, outro ponto de visitação, recebeu o letreiro com a frase “Eu amo São Pedro”.

No alto da serra

Estabelecimentos gastronômicos localizados no alto da serra ampliaram seus espaços e serviços. A tradicional Venda do Brílio, que faz sucesso com o café servido aos domingos, por exemplo, abriu um restaurante para almoço. “Chega a formar fila de espera. Por isso, fomos ampliando. Agora, mais recentemente, montamos mesas debaixo das árvores, porque o salão não estava mais sendo suficiente, e os turistas adoraram o espaço”, conta Cléber Fabiano Zanette, que assumiu a propriedade da família há cerca de três anos.

Outra novidade de São Pedro no alto da serra é a Estação da Cachaça. O estabelecimento, aberto há dois anos, envelhece a bebida que está no seu nome, mas o forte da casa é outro. Trata-se da cafeteria e da doceria. “Os motociclistas e as famílias vêm para cá para se reunir, se confraternizar e tomar um café especial. Temos também a coxinha mais famosa da região”, explica Juliano de Santis, proprietário da casa que tem recebido entre quatro e cinco mil pessoas por mês. Vendo a clientela aumentar, ele está ampliando o local. A previsão é a de que, até o Carnaval, um restaurante seja inaugurado.

