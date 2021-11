Anitta compra perfume para atrair homens e fica com jogador de futebol, diz jornal

30/11/2021 | 10:10



Anitta já não está mais em terras brasileiras. Na madrugada desta terça-feira, dia 30, a cantora mostrou que estava voltando de jatinho para Miami - mas não antes de causar muito por aqui! Isso porque, além de agitar a web com um suposto affair com o ator Bruno Montaleone, a Poderosa ainda teria se envolvido com o jogador Arrascaeta, do Flamengo, gravado um clipe ao lado de Pedro Sampaio e comprado uma colônia especial para atrair homens!

De acordo com o jornal Extra, depois de ficar com o ex-namorado de Sasha Meneghel e galã de Verdades Secretas 2 durante uma festa, Anitta teria passado a noite de sábado para domingo, dias 27 e 28, ao lado de Bruno Montaleone. O rapaz, inclusive, teria sido convidado para um festinha particular na mansão da cantora, ao lado de personalidades como Isis Valverde, Rafael Uccman e MC Rebecca. Mas, mesmo com o suposto envolvimento com Montaleone, Anitta ainda teria convidado outro interesse romântico para a festa: trata-se do craque flamenguista Arrascaeta.

Anitta já havia demonstrado interesse pelo jogador antes de se apresentar na final da Copa Libertadores da América, na tarde do último sábado, dia 27. Através das redes sociais, a artista compartilhou uma foto do esportista, perguntando na legenda:

E esse jogador da foto, quem é, gente? É solteiro?

Pouco depois, os dois já se seguiam nas redes sociais - e, horas mais tarde, a presença do craque na festa foi denunciada por outro convidado, que posou ao lado dele e escreveu na legenda do clique:

Vai pegar sim!

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto publicamente - mas a influenciadora Vitória Bellato, apontada como affair do jogador, chegou a publicar um vídeo em seus Stories do Instagram pouco depois da repercussão da foto:

- Gente, não precisa me marcar em nada não. Já sei o quanto palhaça eu sou.

Horas depois, ela excluiu a publicação e ainda respondeu que estava com preguiça quando foi questionada por um seguidor se estava on ou off. Vish!

Clipe com Pedro Sampaio

Mas é claro que não só de curtição se faz a vida de Anitta! A artista também cumpriu uma agenda de compromissos ao gravar um clipe com Pedro Sampaio em Belém, no Pará, na última segunda-feira, dia 29. Os dois músicos posaram para fotos e vídeos dentro de um jatinho, ao som da música Galopa, com a poderosa brincando sobre levar o cantor consigo.

Mais tarde, Anitta mostrou que também estava acompanhada de Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, duas personalidades virais da internet que também participaram das gravações. O local escolhido foi o mercado municipal Ver-o-Peso, conhecido por concentrar itens relacionados à crença popular - e foi lá mesmo que a poderosa deu o que falar ao comprar um item chamado óleo da bôta!

Conforme explicado pela cantora e também por uma comerciante em um vídeo publicado no Stories, acredita-se que a mulher que usa essa substância tem todos os homens que quiser correndo atrás de si:

- Gente, olha? Estou aqui gravando. Aproveitei que tô aqui, pra pegar um oleozinho da bota. Pra quê? Pra pegar os boys de jeito, comentou a cantora;

- Os boys vão ficar apaixonadinhos por ela, mais do que já são. Vão chorar igual um cachorrinho, explicou a comerciante.

Conforme mostrado pela cantora, as gravações do clipe ocorreram tanto no espaço do mercado durante o dia quanto em um palco no período da noite, e contaram com a participação de diversos fãs. Nas imagens, Anitta aparece rebolando muito e, depois, surge caracterizada de modo semelhante à Ruivinha de Marte. O nome da música ainda não foi divulgado, mas as imagens mostram uma série de posters com os dizeres Barraca da novinha e No chão novinha. De acordo com a cantora, o clipe deve ser disponibilizado ainda em dezembro.

A passagem pelo Brasil ainda foi concluída com Anitta elogiando a beleza do piloto do jatinho que a estava transportando de volta para Miami, nos Estados Unidos, ao lado das amigas Carina Liberato e Marina Morena. Além de afirmar várias vezes que o homem era um gato e agradecer pela oportunidade de admirá-lo, a artista ainda entregou que estava passando por um período de bons rendimentos no quesito amoroso:

- Minha semana já foi muito agitada nesse sentido, a gente tem que descansar um pouco.