Juliette revela curiosidades sobre quarto do sexo de Anitta: Tem de todos os tamanhos

30/11/2021 | 10:10



Sem papas na língua, Juliette Freire contou o que todos os fãs de Anitta sempre quiseram saber: como é o famoso quarto do sexo da cantora. Na noite da última segunda-feira, dia 29, a campeã do BBB21 participou do Lady Night, com Tatá Werneck, e entregou que dormiu no tal cômodo da intérprete de Girl From Rio logo após sair do reality.

- Tinha uma gaveta lá, quando ela [minha mãe] ia pegar, eu falava: Essa gaveta não [pode]. Tem tudo, de todos os tipos, de todos os tamanhos, cores. Ela me deu um novo [vibrador], um presente, é meu. O dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu, disparou.

E não parou por aí! A maquiadora ainda revelou na lata quais ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil haviam lhe procurado após a vitória: Viih Tube, Sarah, Gilberto e Lumena. Ao que parece, rolaram até textões e áudios, mas a paraibana deixou claro que não pretende ser amiga de Sarah novamente. Eita!

- Amiga, amiga não! Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitas e acreditam em mim, declarou.