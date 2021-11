Shiba Inu e mais seis criptomoedas entram em listagem do Mercado Bitcoin

Da Redação

Do 33Giga



30/11/2021 | 09:55



O mês de dezembro começa com sete lançamentos no Mercado Bitcoin. A exchange de criptoativos lista a Shiba Inu para aqueles que estão atrás de uma criptomoeda mais especulativa. Depois, seguem a Polkadot, Filecoin e a Cosmos. Por fim, entram no rol Convex Finance, a Pax Dollar e a Loopring.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Este é um mês muito importante para o Mercado Bitcoin e seus 3,2 milhões de clientes. Temos uma enxurrada de lançamentos que vão ajudar o cliente a diversificar a carteira e ainda investir em projetos que acreditam, como a inovação”, diz Fabricio Tota, diretor de Novos Negócios da exchange. “Além disso, alguns desses produtos permitem que o investidor mais arrojado possa arriscar com ativos mais voláteis. Tem até criptomoeda que oferece proteção cambial.”

O Shiba Inu (SHIB) tem alguns pontos em comum com a Dogecoin, listada no mês passado no Mercado Bitcoin. O mais importante deles é que ambas nasceram de um meme com a raça japonesa de cachorros, Shiba Inu. Tanto que os símbolos das duas criptomoedas são muito parecidos.

A Shiba é a 12ª maior criptomoeda em valor de mercado, duas posições atrás da Dogecoin. Por conta da sua volatilidade, é uma boa opção para quem tem sangue-frio e quer aproveitar essas oscilações para ganhar dinheiro.

Inovação

A Polkadot (DOT), a Filecoin (FIL) e a Cosmos (ATOM), que estarão disponíveis a partir de quinta-feira, são uma oportunidade para os clientes do Mercado Bitcoin diversificarem as carteiras e apostarem em três projetos ligados à inovação.

Apesar de ter sido lançada em maio do ano passado, a Polkadot é a 9ª maior criptomoeda do mundo com cerca de US$ 36 bilhões em valor de mercado. Só este ano, a Polkadot teve uma valorização de mais de 300%. A criptomoeda está ligada ao projeto da rede do mesmo nome, que cria uma ponte para que diferentes blockchains possam se conectar.

A Filecoin também é uma criptomoeda recente, que foi lançada em outubro do ano passado. Hoje, é uma das 30 maiores do mundo, com uma capitalização de US$ 7 bilhões. Assim como a Polkadot, a Filecoin está ligada a um projeto. No caso, de armazenamento descentralizado de dados.

Usuários da rede oferecem espaço nas suas máquinas para baixar um arquivo de alguém ao redor do mundo. Ao fazer isso, os usuários recebem Filecoins em troca.

A interoperabilidade é a palavra que define a Cosmos. A criptomoeda, que foi lançada no início de 2019, permite unir blockchains independentes. Com um valor de mercado de cerca de US$ 6 bilhões, o Cosmos acumula uma alta de cerca de 360% este ano.

DeFi

A semana termina com três listagens das finanças descentralizadas. A Convex Finance (CVX) é ligada à exchange descentralizada Curve Finance. A criptomoeda serve para impulsionar o staking dos detentores do token Curve. Staking é basicamente a remuneração paga para aqueles que acumulam criptomoedas de uma rede blockchain para gerar liquidez.

A Loopring (LRC) é uma criptomoeda do protocolo de mesmo nome que serve para criar exchanges descentralizadas de criptoativos na rede do Ethereum. O Loopring funciona como uma segunda camada do Ethereum e permite transações mais rápidas e mais baratas.

A Pax Dollar (USDP), que até agosto se chamava Paxos Dollar, é uma stablecoin. Cada Pax é garantida por um dólar americano. Para isso, a Paxos, empresa que criou a criptomoeda, mantém reservas em dinheiro e títulos do Tesouro americano, que possuem liquidez imediata. Além de ser uma DeFi, a Pax também serve como proteção cambial.