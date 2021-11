PIB da Índia tem expansão anual de 8,4% no trimestre encerrado em setembro

30/11/2021 | 09:45



O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 8,4% na comparação anual do segundo trimestre fiscal de 2022, que se estendeu de julho a setembro deste ano, segundo informou o Ministério de Estatísticas indiano nesta terça-feira.

O resultado representa uma aceleração ante a expansão anual do mesmo período do ano fiscal de 2021, de 7,4%, mas também mostra uma desaceleração em comparação com o desempenho do trimestre fiscal imediatamente anterior, quando a economia indiana cresceu 20,1%.

No primeiro semestre fiscal de 2022, houve expansão de 13,7% do PIB indiano, de acordo com o Ministério.