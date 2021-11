Palmeiras deve dar folga a titulares em visita ao Cuiabá

Dérek Bittencourt



30/11/2021 | 09:18



Ainda em clima de festa após a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, o Palmeiras volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Ao que tudo indica, o técnico Abel Ferreira deverá dar descanso aos titulares utilizados diante dos rubro-negros no Uruguai e, assim, o Verdão terá time alternativo diante do Cuiabá, a partir das 22h (de Brasília, ou 21h locais), na Arena Pantanal.

Com a vaga no torneio continental de 2022 garantida, a intenção alviverde agora é consolidar a terceira colocação no Brasileirão, situação esta que o faria terminar o Nacional à frente do rival Corinthians. Os palmeirenses têm um jogo a menos do que os alvinegros (35 a 36), mas somam três pontos a mais (59 a 56).

Com a folga dada aos titulares – e até mesmo alguns reservas, casos de Jailson e Felipe Melo –, o Palmeiras terá à disposição alguns atletas promovidos das categorias de base, casos do lateral-direito Garcia, do lateral-esquerdo Vanderlan, do zagueiro Michel, dos meio-campistas Fabinho, Pedro Bicalho, e dos atacantes Gabriel Silva e Giovani.

Com a expectativa de casa cheia – mais de 17 mil ingressos foram vendidos antecipadamente –, o Cuiabá trata o jogo como decisão. O duelo pode valer a permanência do clube na Série A logo em sua primeira participação. Com 43 pontos, a direção do Cuiabá acredita que pode se livrar de qualquer ameaça de queda se atingir 46.(com Estadão Conteúdo)

Sorteio coloca Monterrey ou Al Ahly no caminho alviverde

A Fifa sorteou no início da tarde de ontem, em Zurique, na Suíça, os confrontos do Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. Campeão da Libertadores ao derrotar o Flamengo na decisão em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras entra direto na semifinal, fase em que vai encarar o vencedor do duelo entre Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Representante da América do Sul pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras disputou o último Mundial e não guarda boas lembranças. A equipe foi derrotada pelo Tigres, do México, na semifinal, por 1 a 0, e depois perdeu a disputa pelo terceiro lugar nos pênaltis justamente para o Al Ahly, que pode reencontrar em 2022.

O jogo que inaugura o torneio em Abu Dabi será disputado entre Al Jazira e Auckland City. A partida opõe o representante do país-sede e a equipe que representa a Oceania. O vencedor desta partida avança à fase seguinte e pega o Al Hilal, campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Deste confronto sairá o adversário na semifinal do Chelsea, da Inglaterra, ganhador da Liga dos Campeões da Europa.(do Estadão Conteúdo)