Pedro Scooby faz apelo para que amigo desaparecido seja encontrado após queda de avião

30/11/2021 | 09:10



Pedro Scooby usou as redes sociais para fazer um apelo às Forças Armadas e à Polícia Militar para que colaborem com as buscas das vítimas que estavam no avião que caiu na quarta-feira, dia 24 de novembro, entre Rio de Janeiro e São Paulo.

O surfista contou que é amigo de um dos desaparecidos, o empresário e campeão brasileiro de jiu-jitsu Sérgio Dias, de 45 anos de idade, conhecido como Serginho.

- Acharam um corpo e os outros dois não se sabe o que aconteceu ainda e um deles é desse grande amigo meu, Serginho. Daqui pra frente agora era preciso coisas mais especializadas pra continuar a procura, disse ele em um vídeo divulgado no Stories.

Pedro ainda fez o apelo para que as buscas continuem:

- Eu queria fazer um apelo, um pedido. Eu sei que tem um navio com sonar da Marinha, capaz de localizar aeronave; tem um drone também da Aeronáutica, Hermes 900, com equipamento infravermelho e está parado na base em Santa Cruz. Tem também um helicóptero com uma câmera térmica do GAM, um órgão da PM do Rio. Então, gostaria de fazer esse apelo para os órgãos públicos, para quem puder ajudar. Tem duas famílias nessa busca. Então, queria fazer esse apelo e também uma corrente de oração pra essas famílias. Ninguém quer passar por isso. É muito sofrimento.

O ex-piloto Rubens Barrichello também compartilhou o mesmo pedido:

Pedimos a todos que mantenham uma corrente positiva e que os responsáveis pelas buscas mantenham o empenho em encontrá-lo.

Segundo o jornal O Globo, além de Sérgio, estavam na aeronave o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos; e o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20. As equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) encontraram o corpo do piloto Gustavo em mar aberto já em Paraty. Ele foi cremado no sábado, dia 27, no Cemitério da Penitência, no Caju, no Rio.