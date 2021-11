Michel Teló é acionado na Justiça após antigo grupo não pagar indenização

30/11/2021 | 09:10



Ao que parece, as coisas complicaram para Michel Teló! De acordo com Fábia Oliveira, o cantor foi acionado na Justiça do Mato Grosso do Sul por conta do antigo Grupo Tradição, onde foi vocalista durante 11 anos. Isso porque, na época, eles cantavam Pé de Cedro e o juiz Cláudio Müller Pareja determinou a indenização de 30 mil reais para os herdeiros da música, Hilger Coutinho da Silva e Ilda Alves da Silva - valor que não foi pago e corrigido para 130 mil reais.

Ainda segundo a colunista, os dois venceram a briga judicial em 2012, mas, estão até hoje sem ver o dinheiro que o grupo ficou de pagar. O processo se deu por conta da alteração de um trecho na letra da canção original, sem autorização, durante a gravação de um CD e DVD que rolou em 2005.