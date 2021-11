Vendas no fim de semana da Black Friday crescem 6,9%

30/11/2021 | 09:04



As vendas do varejo brasileiro entre os dias 25 e 28 de novembro, o fim de semana da Black Friday, foram 6,9% maiores neste ano que no período equivalente de 2020, de acordo com o ICVA (Índice Cielo de Varejo Ampliado), divulgado ontem.

Apesar do crescimento em um ano, a data de promoções do varejo teve desempenho ainda menor que o registrado em 2019, com vendas 3,8% menores, segundo a empresa. O dado é nominal, ou seja, não tem desconto da inflação acumulada no período.

Em relação a 2021, a Black Friday teve vendas 16,4% maiores no varejo on-line, e 4% maiores no físico. O segmento que teve a maior alta de vendas foi o de turismo e transporte (+46%), seguido por cosméticos e higiene pessoal (+15,3%), drogarias e farmácias (+7,2%) e supermercados e hipermercados (+5,6%).

Por outro lado, os segmentos de veterinária e petshops (-1,4%) e materiais de construção (-8,8%) tiveram queda nas vendas.

Houve alta em todas as regiões do País. O melhor desempenho foi visto na região Sul, com crescimento de 8,4% em um ano. A menor foi no Centro-Oeste, com 2,9%. No Sudeste, o avanço foi de 3%, com altas de 3% em São Paulo, e de 1,6% no Rio de Janeiro