Consumidor conta com duas novas modalidades do pix

da ABr



30/11/2021 | 08:53



Duas novas modalidades do pix passaram a valer ontem: saque e troco. Os usuários poderão fazer saques em locais como padarias, lojas de departamento e supermercados, não apenas em caixas eletrônicos.

Segundo o BC (Banco Central), a oferta dos dois novos produtos da ferramenta aos usuários é opcional, cabendo a decisão final aos estabelecimentos comerciais, às empresas proprietárias de redes de autoatendimento e às instituições financeiras. O pix saque permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos compartilhados e participantes do pix, por meio de seus serviços de autoatendimento próprios, poderão ofertar o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um pix para o agente de saque, em dinâmica similar à de um pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou do aplicativo do prestador do serviço.

No pix troco, a dinâmica é praticamente idêntica. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. Neste caso, o pix é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque.