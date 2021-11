Android: veja os melhores jogos e aplicativos de 2021

Da Redação

Do 33Giga



30/11/2021 | 08:55



O Google anunciou hoje os melhores aplicativos e jogos da loja brasileira em 2021. Os títulos foram selecionados por uma equipe editorial da empresa, que leva em conta critérios como qualidade e nota de avaliação do público.

Nesta edição, o prêmio expande as categorias, adicionando os melhores aplicativos e jogos mais bem sucedidos em tablets e no Wear OS (relógios inteligentes).

Semelhante ao ano passado, seguem populares os aplicativos focados no auto-aperfeiçoamento, controle de hábitos e meditação. Nos jogos, o Play Store também viu uma onda de desenvolvedores independentes criando experiências de jogo imaginativas e pessoais.

Melhores aplicativos

O Disney+, que ganhou o prêmio de Melhor Aplicativo de 2021, é aplicativo de streaming oficial da Disney World e conta com diversas produções populares da Marvel, da franquia Star Wars e da FOX.

Na categoria de melhores ajudantes diários, os destaques brasileiros são os apps Rabit: Hábitos & Metas à risca, que ajuda a criar – e manter – novos hábitos; PhotoRoom Criar e Editar Foto, que edita fotos com qualidade profissional e Wix Owner: Criação de Sites, que cria e gerencia sites, lojas, blogs de forma muito amigável e fácil.

Melhores games

Com uma onda de inovação em jogos, Rogue Land, MARVEL Future Revolution, Northgard, League of Legends: Wild Rift e Suspects: Mansão Mistério foram os grandes destaques de jogos competitivos no app.

O desenvolvedor indie George Batchelor trouxe Bird Alone para o Play Store, um jogo destaque na categoria indie que desafia o jogador a se tornar amigo do “pássaro mais solitário do mundo”. Na mesma categoria, Donut County, um jogo de quebra-cabeça baseado na física desenvolvido pela Annapurna Interactive, você joga como um buraco no chão que está sempre crescendo.

Confira abaixo a lista dos vencedores de melhores aplicativos e jogos deste ano no Brasil:

Apps

O melhor app

Disney+: aplicativo de streaming da Disney, que conta com diversas produções da Marvel, da franquia Star Wars e FOX.

Os melhores ajudantes diários

Rabit: Hábitos & Metas à risca: aplicativo que ajuda a criar – e manter – novos hábitos;

PhotoRoom Criar e Editar Foto: aplicativo de edição de fotos com acabamento profisional;

Wix Owner: Criação de Sites: aplicativo para criar e gerenciar sites, lojas, blogs. Muito amigável e fácil de criar algo básico gratuitamente.

Os mais divertidos

Colorize por Photomyne: app para transformar fotos preto e branco em coloridas;

Videoleap Editor de Lightricks: aplicativo de edição de vídeo que permite adicionar diversos efeitos;

Os melhores tesouros escondidos

Rock Identifier: Pedra Scanner: app que identifica uma pedra ou rocha por meio de uma foto te diz tudo sobre ela;

Moonly – Horóscopo Diário: calendário que acompanha as fases da lua;

BoldVoice: É um aplicativo que ajuda a praticar a pronúncia de palavras e frases em inglês.

Os melhores para auto-aperfeiçoamento

Claro Cursos: aplicativo com cursos livres disponíveis para estudar quando e onde quiser;

Down Dog: Meditação para dormir e descansar: aplicativo gratuito de meditação com opções de personalização surpreendentes;

Moises: o app do músico

Ótimo para amantes e profissionais da música, como: produtores, estudantes de música, professores, DJs e cantores;

Melhores aplicativos para tablets

Canva: app que cria imagens, vídeos e apresentações profissionais;

Concepts: esboços/notas/desenhos: app que cria desenhos e artes de forma intuitiva

Adobe Lightroom: app de edição de fotos que permite a edição de vários arquivos de uma vez, além de padronizar os efeitos.

Melhores aplicativos para relógios inteligentes

Sleep Cycle: Gravador de Sono: aplicativo ajuda a monitorar o sono;

Calm: app de meditação guiada;

My Fitness Pal: Dieta e Treino: app que ajuda em treinos e dietas regradas.

Para baixar e usar os melhores aplicativos e jogos em seu dispositivo Android, basta entrar na Play Store e procurar pelo nome.