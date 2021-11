Filha de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes fica internada com infecção: Maternidade é faculdade de resiliência

29/11/2021 | 16:11



Marcella Fogaça usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 29, para fazer um desabafo sobre os momentos difíceis da maternidade. Segundo a esposa de Joaquim Lopes, uma de suas filhas gêmeas, Pietra, de apenas oito meses de vida, apresentou sintomas de infecção urinária e precisou ficar internada por alguns dias.

No texto, ela conta:

Maternidade é faculdade de resiliência. Mais uma vez fui lembrada disso. Tivemos que internar Pietra por conta da infecção urinária que evoluiu muito rápido e seria o mais seguro pra ela. Quando a médica nos avisou, eu literalmente achei que não fosse dar conta, voltar pra um hospital com uma delas, deixando a outra em casa. Mas não existe essa possibilidade. A de não dar conta. O amor materno é poder puro e divino. Quando você acha que não consegue mais ficar de pé, que seu braço vai simplesmente ceder e cair do seu corpo, a gente respira fundo, segura a cria e faz o que tem que ser feito.

Apesar dos dias de luta, Marcella tranquilizou os seguidores dizendo que a bebê já está se recuperando em casa.

Foram 10 dias desde o início da primeira febrinha. 24 horas com ela no colo. Ficamos 5 dias no hospital e no sábado ela veio pra casa.Já está 1000%, rindo, brincando, comendo, sendo a neném linda e sorridente de sempre.

E finaliza:

E quanto a mim, continuo optando por evoluir à galope, por manter minha fé inabalável e por colher dos pesadelos, os despertares para a realidade, porque essa sim, é cheia de sonhos, de amor, de vida, de esperança. Eu acredito que tudo acontece por um motivo e que se optarmos pela luz, sempre encontraremos respostas, evolução e conforto. Descobri que minhas filhas são a cura pra toda e qualquer dor que exista em mim. E relembrei que não tem NADA que eu não supere por elas. E que orgulho delas! Pietra, por ter lutado mais uma vez com tanta serenidade e garra. Sophia, por ter esperado sempre com sorriso no rosto mamãe e papai se revezando no colo e no hospital, nesses dias todos em que a irmã precisava mais de nós. E orgulho da gente Joaquim Lopes que se superou mais uma vez e em meio ao caos, manteve a sanidade, o amor, a parceria. Saímos dessa, mais uma vez mais fortes, mais sábios, mais unidos. Te amo demais!