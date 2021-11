Virgínia Fonseca revela saldo bancário e assusta internautas

29/11/2021 | 16:11



No último domingo, dia 29, Virginia Fonseca fez uma revelação que assustou seus seguidores - a influenciadora abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram que dizia: O que vocês querem ver no meu celular?

E, como a web não perdoa, internautas pediram para ver a conta bancaria da esposa de Zé Felipe.

Porém, o que chocou foi que a influenciadora compartilhou um print com o saldo bancário de apenas nove centavos. A loira chamou a atenção com a resposta, mas é claro que não passa de uma brincadeira já que ela é uma influenciadora luxuosa que sempre mostra que está bem financeiramente.

Que susto, hein?