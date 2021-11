Marcos Mion compartilha vídeo de seu filho, Romeo, dançando uma música do Elvis Presley: É uma vitória

29/11/2021 | 14:10



Marcos Mion compartilhou nas redes sociais um vídeo de seu filho, Romeo, 16 anos de idade, dançando uma música do Elvis Presley para a apresentação de fim de ano de sua escola - o jovem mostrou que tem gingado e arrasou no palco.

O que foi a hora que ele manda a galera fazer barulho?? E o agradecimento no final? Da pra aguentar? Uma criança que se fechava do lado de dentro em ambientes de show hoje sobe no palco e se apresenta! Tudo que o incomodava continua lá, ele que tem mais ferramentas para controlar os efeitos que o entorno causa nele.

Ou seja, além do nervosismo, de decorar a coreografia e de tudo que uma apresentação exige de uma pessoa, ele, como todos autistas, ainda tem que duelar sem descanso com muitos fatores que dificultam TUDO, principalmente a concentração...

Papai, sabe por que minha perna nem tremeu? Porque eu senti CONFIANÇA! Foram as palavras dele indo embora. Para a maioria, ver o filho se apresentando no final do ano é um momento fofo, bonitinho, pra nós É UMA VITÓRIA!

Algo que nos acelera como se fosse passar no vestibular, deixa o coração transbordando de orgulho e, não à toa, eu e @suzanagullo nos parabenizamos e recebemos parabéns da família?É uma vitória de todos nós. Obrigado @amaripires pelo carinho, dedicação e emoção com nosso Romeo por tantos anos! A evolução dele é evidente e diretamente ligada à vc! Obrigado!

Sim, essa paixão pelo Elvis vem desde aquele primeiro vídeo que postei dançando Elvis com ele. Aquele que viralizou pelo mundo, não só no Brasil. Foi ali que ensinei pra ele o joelhinho!, escreveu o pai babão na legenda da publicação no Instagram.