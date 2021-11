Fernanda Nobre vive um relacionamento aberto, mas alfineta possível gravidez do marido: Quebra grave do pacto de lealdade!

29/11/2021 | 14:10



Fernanda Nobre arrumou um tempinho em sua agenda para conversar com o Extra e relembrou a todos que está se relacionando com José Roberto Jardim de 44 anos, e que eles decidiram então abrir o casamento para ver como era.

Fernanda Nobre então aproveitou as suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre o significado de traição em uma sociedade tradicionalmente monogâmica, além de conversar sobre ciúme, liberdade, solidão, culpa, responsabilidade emocional, relação abusiva, sexo, padrão, aceitação e até mesmo maternidade. E claro, tudo isso gerou um super debate virtual.

Agora questionada pelo jornal Extra, Fernanda Nobre respondeu qual seria a sua relação caso outra mulher chegasse dizendo que tem um filho com o marido dela e se isso abalaria o seu casamento.

- Totalmente! Não tem como não abalar. A primeira coisa que eu faria seria tirar satisfação com o homem: Como você deixou isso acontecer?. Porque a responsabilidade é dele, é ele que tem um acordo comigo, não ela. Seria uma rasteira, viu? Um baque na lealdade, na confiança no outro.

Em seguida, ela respondeu se por viver em um relacionamento aberto isso seria um tipo de traição e ela deixou bem claro que o companheiro tendo um filho seria muito inadmissível.

- Na minha concepção, engravidar outra mulher é inconcebível. É uma quebra grave do pacto de lealdade com meu companheiro. Cada casal tem o seu pacto, inclusive as pessoas que são monogâmicas. Mas a ideia que as pessoas tradicionalmente têm de traição costuma ser diferente da minha. O conceito de fidelidade é muito arraigado de moralidade. Eu prefiro falar em lealdade.