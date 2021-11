Danielle Winits exagera em edição de foto e internautas não perdoam

29/11/2021 | 14:10



Não é novidade que algumas celebridades ativas nas redes sociais vez ou outra acabam apelando para aplicativos de edição de imagem para corrigir falhas de imagem ou mesmo aspectos de seus corpos que não lhe agradam. Acontece que os olhos afiados dos internautas por vezes acabam encontrando algumas falhas de edição - e, é claro, não deixam de comentar sobre o assunto. Danielle Winits, por exemplo, decidiu curtir um dia de sol e exibiu o corpão de biquíni.

No entanto, os internautas perceberam que a artista pesou a mão nos retoques do clique, já que algumas linhas da madeira do piso estão tortas, indicando que a Dani afinou a cintura um pouco demais.

Não dá mais para confiar na qualidade dos assoalhos, estão entortando, disparou uma seguidora.

Essa ficou na cara, não entendo a necessidade, comentou outra.