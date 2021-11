Homem é preso por maus tratos a cachorro de rua em Mauá

Da redação



29/11/2021 | 12:46



Na madrugada do último domingo, 28, após receber uma denuncia de maus tratos a um cachorro via rádio, agentes da Polícia Militar se deslocaram para o Jardim Paranavaí em Mauá, em busca de averiguar os fatos.

Chegando no local a equipe encontrou um cão preto de porte médio deitado no chão em frente a uma casa. O residente do local informou que o cachorro de rua avançou contra seu enteado de 11 anos e que estaria restringindo a entrada e saída do local, o homem atacou o animal com uma facada na região do peito e duas pancadas com um pedaço de madeira.

Diante do ocorrido os agentes solicitaram socorro, levando o cachorro para uma clinica veterinária onde ele foi examinado, medicado e ficou sobre observação. O homem foi preso por pratica de abuso a animais e está a disposição da justiça.