Conheça as novas atrações turísticas do arquipélago de Seychelles

Redação

Do Rota de Férias



29/11/2021 | 12:55



Com praias belíssimas, flora exuberante e rica herança cultural, o arquipélago de Seychelles é um destino turístico capaz de conquistar diversos perfis de viajantes. Suas 115 ilhas reúnem atividades que possibilitam interagir com a cultura e a natureza local de maneira responsável. Conheça as novas atrações turísticas que devem animar as viagens ao destino em 2022.

Novidades no arquipélago de Seychelles

Marcada pelos sabores exóticos, a gastronomia creole merece atenção especial durante a estadia em Seychelles. O viajante tem a oportunidade de participar de uma experiência culinária exclusiva in loco. A partir de janeiro de 2022, o visitante poderá aprender sobre os temperos e ingredientes locais e ajudar na preparação de pratos típicos de Seychelles em uma autêntica aula sobre a culinária creole. A experiência acontece na Reserva Natural de Cap Lazare, localizada na costa sudoeste da ilha de Mahé, e atende duas pessoas ou uma família por dia, de segunda à sábado.

O passeio pela gastronomia de Seychelles é oferecido pela operadora local Creole Travel Service e é preciso fazer reserva. Além de aprender a cozinhar pratos locais, o tour começa no colorido mercado Sir Selwyn Clark, em Victoria, capital de Mahé, onde o turista acompanha o chef nas compras dos ingredientes que serão usados na preparação dos pratos. É a chance de descobrir os sabores das frutas e dos vegetais que compõem a rica gastronomia do país.

Refúgio natural, a Reserva Natural Cap Lazare tem ainda outras atrações, como uma fazenda hidropônica, que fornece frutas e vegetais frescos, uma colônia de tartarugas gigantes, um mirante, trilhas ecológicas e acesso privativo para uma praia de areia branca.

Ao sul da ilha de Mahé, em suas águas cristalinas, o visitante pode praticar diversos esportes aquáticos. A praia de Anse Royale ganhou uma estrutura para atender os interessados em explorar o mar de Seycheles em caiaques, stand up paddle, pedalinhos, bicicletas aquáticas e mergulho com snorkel. O roteiro turístico em Anse Royale inclui também trilhas a pé, tours pela ilha e passeios de caiaque ao nascer do sol. Todas as atividades são fornecidas pela empresa Royal Bay Watersports, que leva em conta as condições climáticas e a tábua de marés.

