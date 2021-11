Gui Araújo fala sobre término de relacionamento com Gabi Brand durante o Hora do Faro

29/11/2021 | 12:11



Se você acompanha mesmo o mundo da fofoca, sabe que Gui Araújo é um influenciador que é bem namorador. O bonitão já foi affair de Anitta e é ex-namorado de Gabi Brandt, que está atualmente casada com Saulo Poncio.

E como ele foi o último eliminado de A Fazenda 13, Gui Araújo então está passando por uma série de entrevistas na Record e durante a sua participação no Hora do Faro, o ex-peão comentou sobre o fim de seu relacionamento com Brandt. Faro disparou para cima dele questionando:

Você acha que essas meninas, por tudo o que elas falaram aqui fora em resposta ao que você falou lá dentro, foram ingratas?

O influenciador digital nem pensou muito e logo respondeu que não. Em seguida o ex-De Férias com o Ex Brasil, aproveitou para elogiar Anitta e em seguida, comentou sobre o término do relacionamento que teve com Gabi Brandt.

Sobre a Gabi, o que aconteceu entre a gente foi total responsabilidade minha, ou de falta de responsabilidade minha. Então, assim, eu colhi e tô colhendo muitas coisas dos erros que eu cometi lá. Não foi, em nenhum momento culpa dela, foi sempre culpa minha e eu não soube naquele momento me relacionar com alguém.

Ainda durante o programa Hora do Faro, Gui Araújo se defendeu sobre ser questionado sobre mentiras tudo porque ele estava com um detector de mentiras durante o programa instalado no corpo.