Claudia Raia é criticada após dizer que Katy Perry é limitada

29/11/2021 | 12:11



Jurada do Show dos Famosos, Claudia Raia foi alvo de críticas nas redes sociais após um comentário sobre a apresentação de Mariana Rios no quadro do Domingão com Huck do domingo, dia 28.

Mariana fez uma homenagem à Katy Perry e, ao avaliar a apresentação, Claudia Raia afirmou que a norte-americana é limitada.

- Eu queria te dizer que você foi brilhante! Aliás, você dançou melhor que a Katy Perry, inclusive. Porque ela é uma excelente cantora, uma voz linda, mas a coisa de corpo dela é um pouco mais limitada, afirmou Claudia.

A atriz não concordou com Claudia, ficando lisonjeada pelo elogio. A jurada então insistiu:

- Você trouxe esse corpo dela dançando. Mas eu acho que você se mexe diferente dela e você trouxe esse jeito dela se mexer que é uma coisa característica dela, continuou.

O público, no entanto, parece ter ficado dividido com a opinião de Claudia. Nas redes sociais, internautas criticaram:

Ai Claudia Raia foi dizer que a Mariana Rios dança melhor que a Katy Perry e nem a própria Mariana aceitou uma mentira dessa gente. Esse quadro é um mico total, disse um.

Rapaz, e a Claudia Raia que acabou de lançar que a Katy Perry é limitada, escreveu outro.

Acabei de ouvir a Claudia raia chamando a Katy Perry de limitada sendo que ela é assim, disse um terceiro.

Apresentações

Além de Mariana Rios, Diego Hypólito e Robson Nunes também se apresentaram no domingo.

Hypólito fez Benito Di Paula no palco do Domingão, mas, com a menor nota deixou a competição. Já Robson Nunes impressionou ao interpretar Mano Brown.