Thiaguinho e Carol Peixinho são flagrados juntinhos em restaurante

29/11/2021 | 11:10



Será que ficou sério? Os rumores de que Thiaguinho está conhecendo melhor Carol Peixinho estão rolando faz um tempo. E agora, mais uma vez, os dois foram flagrados juntos. O cantor de pagode fez um show no último domingo, dia 28, em Sorocaba, interior de São Paulo, e a ex-BBB20 e ex-No Limite esteve por lá, tendo sido flagrada pelos fãs em cima do palco, inclusive.

Pois é! Segundo informações do colunista Leo Dias, ela não fez questão de se esconder, tendo curtido a apresentação em um cantinho do palco - quando foi filmada por fãs do artista que estavam por lá. E não para por aí! Depois, o possível casal foi jantar juntinho em um restaurante.

Lembrando que o cantor sempre foi discreto em relação à vida pessoal e tem evitado ter contato com a imprensa desde que surgiram os rumores desse novo relacionamento. E aí, o que você acha disso tudo?