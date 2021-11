Sabrina Sato e Duda Nagle fazem homenagens no aniversário de Zoe: Maior presente da minha vida; veja!

29/11/2021 | 11:10



Zoe Sato Nagle está soprando as velinhas! Nesta segunda-feira, dia 29, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle completa três anos de idade - e é claro que a mãe coruja não deixaria esse momento passar em branco. Através do Instagram, a modelo publicou uma série de fotos ao lado da filha e, na legenda, se declarou pela pequena:

Zoe significa cheia de vida e é exatamente assim que me sinto desde que você chegou. Me sinto completa, amada. Você me preencheu. E agora já está fazendo três aninhos. Não é mais uma bebê, e a minha maior felicidade é poder acompanhar e fazer parte do seu crescimento. Estarei sempre por e para você. Obrigada, Deus, pelo maior presente da minha vida. Obrigada e seja muito feliz minha filha. Mamãe te ama!

Quem também participou dos cliques foi a nova mascote da família, uma cachorrinha que Zoe ganhou de presente há pouco tempo.

Duda, por sua vez, também fez uma publicação em homenagem à filha, postando uma galeria com diversas fotos de Zoe desde o dia de seu nascimento:

Viva Zoe!!! Três anos de vida!!! Muito obrigado papai do céu pela missão de colocar essa menina no mundo. Te amo muito filha. Obrigado a todos pelo carinho

No último domingo, dia 28, a família realizou uma comemoração antecipada do aniversário da pequena para que Duda pudesse estar presente. Como explicado pelo ator na legenda de uma das publicações, ele está passando os dias da semana no Rio de Janeiro para gravar a novela Reis, da Record TV, e só fica com a família em São Paulo aos finais de semana.