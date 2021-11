Gusttavo Lima faz homenagem para Marília Mendonça durante show e se emociona; veja

29/11/2021 | 11:10



Na noite do último sábado, dia 27, Gusttavo Lima realizou um show em São José do Rio Preto que contou com cerca de 35 mil espectadores. O artista, no entanto, certamente levou muitos fãs às lágrimas ao realizar uma homenagem para Marília Mendonça, que morreu no início do mês de novembro após um acidente de avião.

Um trecho da apresentação que circula nas redes sociais mostra o embaixador cantando a música Estrelinha, gravada em 2018 pela dupla Di Paullo & Paulino com participação da cantora. A letra, muito compartilhada após o acidente fatal, diz o seguinte:

Quando bater a saudade olhe aqui pra cima. Sabe lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê.

No vídeo, é possível ver que o cantor se emociona diante da música e, em alguns momentos, não consegue cantar a letra por conta da emoção.

Vídeo viral com lancha

No dia 24 de novembro, Gusttavo publicou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece só de sunga, pulando do topo de sua lancha para o mar em Angra dos Reis. Na legenda, ele escreveu o nome de uma de suas músicas, Quebrando Protocolo. Apesar de simples, o registro acabou viralizando entre os seguidores, acumulando mais de quatro milhões de visualizações. Nos comentários, os fãs deixaram diversas brincadeiras:

Pequeno o barco, compra um maior, ironizou um internauta;

Não entendi, está [escrito] em rico, traduz, brincou uma seguidora;

Me sentindo mais pobre que o normal, lamentou uma fã.

Já em conversa com o colunista Leo Dias, Lima comentou que não tinha noção de como a embarcação avaliada em 25 milhões de reais era alta quando subiu até a parte de cima, e admitiu que estava com medo de pular:

Para te falar a verdade foi o seguinte: a gente foi para lá na terça-feira e saiu de barco quarta. E desde que os shows voltaram, eu já estou na ativa desde julho, desde Boston. Eu estava desde julho sem ir para Angra, mas eu nunca tinha reparado para ver o lado de fora [do barco]. Daí olhei e pensei: Isso aí dá uma foto legal. Eu não imaginava [que ia ter essa repercussão]. Para fazer aquele vídeo eu tentei umas 15 vezes, pensava: Vou, não vou. São 12 metros. É como pular de paraquedas, saca?