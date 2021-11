Operação apreende 30 t de produtos irregulares para nutrição animal na PB e no RN

29/11/2021 | 10:58



A Operação conjunta Ronda Agro XIII apreendeu cerca de 30 toneladas de produtos irregulares para alimentação animal, nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A ação foi realizada na semana passada, dentro de uma força-tarefa conjunta do Ministério da Agricultura, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil (RFB).

Segundo comunicado do Ministério da Agricultura, na ação também foram fiscalizados 26 carros e 75 caminhões e veículos de cargas, e apreendidas 3.520 embalagens que seriam reutilizadas.

A Operação Ronda Agro XIII faz parte do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira), que busca sempre a integração com as instituições de segurança pública para troca de experiências e combate a atividades ilícitas com produtos e insumos agropecuários.

O auditor fiscal federal agropecuário, Christian Barnadd, disse na nota que, "além de ter tido um bom resultado com a apreensão expressiva de produtos para alimentação animal em condições irregulares, a ação fortaleceu a relação institucional, uma vez que os demais órgãos são parceiros importantes no combate aos crimes no setor agropecuário".