Padre Fábio de Melo passa por cirurgia

Padre Fábio de Melo deu o maior susto em seus fãs e seguidores nas redes sociais. O sacerdote compartilhou em suas redes sociais no último domingo, dia 28 que teve que passar por uma cirurgia após ter lacerações rompidas de um tendão.

Nesta mesma publicação, o padre deu bastante detalhes da experiência de ter sofrido este problema nos tendões e aproveitou a oportunidade para comentar também sobre o cuidado e carinhos dos profissionais de saúde com ele.

Eu tenho tendões que se laceram E um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Com ele, laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, médicos. Para lacerações emocionais, amigos. E quando encontramos os 2 no mesmo rosto?Pois comigo foi assim. Convivi com a laceração parcial durante 20 dias, mas não deu mais. Nos últimos 10, contei com a orientação primorosa do querido Paulo Muzy. Com ele, aprendi sobre a lesão, dividi as angústias, andei os caminhos de dentro. De repente, o apenas conhecido, passou a me perguntar: e hoje, como está se sentindo? Do braço que doía às dores da ansiedade, tudo foi partilhado. A prosa diária alinhavou a amizade. O conhecido se tornou meu amigo. Eu estava numa peregrinação, ele sabia. O risco da ruptura definitiva me apavorava, mas, a sua atenção, o seu carinho comigo, fizeram com que eu colocasse minha atenção na solução que ele me propôs. Deu certo. Com o Muzy, veio o @dr.josecarlosgarciajr, uma das maiores autoridades no assunto, comandante que coordenou as competências reunidas. Solicito, simples, mestre, mas acessível, Zé Carlos me deu o bem mais precioso que um médico pode dar ao seu paciente: confiança.Hoje foi o dia. O que estava por um fio voltou a ser inteiro. Estou repleto de gratidão. Ao meu amigo @nutricionistarodolfoperes, o responsável por me apresentar ao Muzy e ao professor Zé Carlos. À @draclaudiacozerkalil, por organizar os meus caminhos, @drrobertokalil, por me proteger como quem protege um filho, ao Dr Benegas, pela primeira avaliação, ao Concierge Adilson, por me conduzir nos exames, ao meu irmão @mariomaninho, que nunca me deixou sozinho, à Dra @biaaydar, especialista em cuidado e amor, e à @adriana_vilarinho, irmã que a vida me deu, amor fraterno que me edifica todo dia, ensinando-me que a generosidade é a virtude que mais concede harmonia ao rosto. Agradeço também ao querido @gustavo_ortop, à @jeselymyrrha, responsável pelo coração do Zé, ao meu irmão @mathi_baffi, menino que me leva no colo, aos recepcionistas, enfermeiras, técnicos, instrumentistas, responsáveis pela limpeza de tudo o que sujaram comigo. Enfim, a todos os que ajudaram a remendar o padre.