Príncipe Charles nega ter questionado o tom de pele do filho do príncipe Harry e Meghan Markle

29/11/2021 | 10:11



Um representante do príncipe Charles rejeitou, nesta segunda-feira, dia 29, uma afirmação feita em um livro de que o filho da Rainha Elizabeth II havia questionado qual seria o tom de pele do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle.

No livro Irmãos e Esposas: Por dentro das vidas privadas de William, Kate, Harry e Meghan, o autor Christopher Andersen teria escrito que Charles perguntou como seria a pele da criança. A informação foi divulgada pelo site Page Six.

Isso é ficção e não vale a pena comentar, disse o porta-voz, segundo o Daily Mail, para repórteres em Barbados.

O herdeiro ao trono britânico está em Barbados para participar de comemorações que marcam a mudança na ilha, que se tornou uma república e se afastou de vez da coroa britânica.

Charles teria comentado sobre o assunto com a esposa, Camilla.

Eu me pergunto como serão as crianças?, teria questionado o príncipe.

Surpresa, Camilla teria respondido apenas:

Bem, absolutamente linda, tenho certeza.

O livro, no entanto, não acusa Charles de ser o membro da família não identificado que Meghan disse em bate-papo com Oprah Winfrey que levantou preocupação sobre o quão escura a pele de seu filho poderia ser. Meghan, cuja a mãe é negra e o pai branco, disse para Oprah que o filho Archie teve seu título negado por conta dessa preocupação da família.

O Page Six ainda adiantou outros trechos polêmicos do livro, que será lançado ao público na terça-feira, dia 30.

Segundo o autor, as desavenças entre Harry e o príncipe William começou muito antes do que se imaginava. A primeira briga rolou em 2017, quando Harry contou para o irmão sobre os planos de pedir a mão de Meghan Markle em casamento.

Por que apressar as coisas?, teria perguntado o duque de Cambridge.

Harry, então, teria ficado furioso e retrucado, questionando: Quem você acha que é?

O caçula da princesa Diana ficou ainda mais irritado quando percebeu que o irmão estaria envolvendo outros familiares para tentar convencê-lo de que não seria uma boa se casar com Markle. Um dos familiares teria sido Conde Spencer, tio deles e irmão mais velho de Diana.

Isso deixou tudo ainda pior, o Harry ficou furioso com irmão buscando que outras pessoas interferissem ativamente em seus assuntos pessoais. O Harry passou a ficar raivoso com qualquer um que ele achasse ser contra a Meghan, diz o livro.

O livro ainda revela que os duques de Sussex teriam decidido deixar a família real britânica após notarem que suas fotos não estavam mais na mesa de Rainha Elizabeth II.

Ela olhou para a mesa onde ficam as fotografias que ela selecionou com amor e disse, 'todas estão boas, menos uma', apontando para a foto dos Duques de Sussex e falou, 'essa aqui, acredito que não precisamos dessa, diz trecho do livro.

A decisão da Rainha teria sido tomada após Harry optar passar o Natal com a esposa e o filho no Canadá, ao lado da sogra Doria Ragland.

A ausência da foto na mesa da rainha teria deixado até mesmo o príncipe William chateado