Filha do sertanejo Leandro, Lyandra Costa revela que está à espera do primeiro filho: A mamãe sonhou

29/11/2021 | 09:10



Lyandra Costa está grávida! No sábado, dia 27, a filha do sertanejo Leandro, que fazia dupla com Leonardo, revelou aos seguidores no Instagram que está à espera de um menino. Na rede social, ela publicou um vídeo em que apareceu fazendo contagem regressiva para dar a notícia.

Sim, vamos ter um baby! Que já é muito amado, e planejado por Deus. Prometo honrar essa linda missão confiada a nós, Jesus! Vem, meu filho! A mamãe sonhou com você nos últimos dias? já te amamos muito!, escreveu a médica dermatologista na legenda da postagem. Ela e o marido, Lucas, serão papais de um menino, que se chamará José.

Nos comentários, Jessica Beatriz Costa, prima de Lyandra e filha de Leonardo, comentou: Muito amor!

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, também deixou sua mensagem: Parabéns!!!

Lyandra é a única mulher dos quatro filhos que o sertanejo teve. Ele, que morreu vítima de um câncer em 1998, ainda é pai de Thiago, Leandro Costa e Leandro Borges.