Anitta e Bruno Montaleone ficam após festa da cantora

29/11/2021 | 08:10



Anitta e Bruno Montanelone ficaram juntos após a festa que a cantora promoveu em São Conrado, no Rio de Janeiro, no sábado, dia 27. A informação é do jornal Extra.

Bruno, que está no ar em Verdades Secretas 2 e é ex-namorado de Sasha Meneghel, foi uma das celebridades convidadas por Anitta para o evento, que aconteceu para a divulgação de uma marca de cerveja. Logo ao chegar no local, o galã já despertou o interesse de Anitta e outras celebridades, como Nicole Bahls, que teria adorado quando ele desabotoou a camisa e ficou com o tanquinho à mostra.

O ator, já apontado como affair de Luísa Sonza recentemente, chegou na festa e logo tratou de filmar o ambiente e, marcando terreno, Anitta surpreendeu e apareceu na frente da câmera. Ele, claro, correspondeu às investidas da cantora e respondeu.

Do nada, uma gata dessa!, escreveu na legenda do post divulgado no Instagram.

Durante a noite, eles posaram juntinhos para as fotos, como você pode ver acima, e esbanjaram intimidade. Nas redes sociais, não fizeram mistério e deixaram a paquera bem evidente, com muita troca de elogios e a cantora também o chamou de gato no Instagram.

Após a curtição, Anitta e Bruno se encontraram na casa da cantora, na Barra da Tijuca, para onde também foram outros amigos dela. A publicação afirma que foi só lá que os dois ficaram juntos.