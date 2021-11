A curiosa vila italiana construída nos arredores de Las Vegas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



29/11/2021 | 07:55



O visual é à la Toscana, com direito a campos verdejantes e até mesmo uma Ponte Vecchio que remete à original, em Florença. Henderson, porém, não tem nome de cidade italiana e fica bem longe de lá: na verdade, está nos arredores de Las Vegas e é um ótimo destino para quem deseja ir além dos principais pontos turísticos da região.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Bastam 30 minutos de carro desde a Strip, a famosa avenida dos hotéis-cassino da Cidade do Pecado, até Lake Las Vegas, onde fica a vila italiana. O lugar é bastante procurado por casais em lua de mel que buscam um respiro após a farra na vizinha famosa – confira aqui um guia completo com pontos turísticos, hotéis e restaurantes.

Vila italiana nos arredores de Las Vegas

No verão, a vila italiana nos arredores de Las Vegas vive cheia de visitantes ávidos por praticar esportes náuticos. Dá para fazer caiaque e stand up paddle, encarar brinquedões no mar ou andar em barcos elétricos (os motorizados são proibidos por lá).

Muitos também vão à região para jogar golfe (há dois campos profissionais) ou visitar a Ponte Vecchio e outros cenários que remetem ao país da bota. Ou, então, para passar férias mais longas, como é o caso de algumas celebridades têm mansões em Henderson e outros cantinhos de Lake Las Vegas, a exemplo de Jerry Seinfeld e Celine Dion.

Há boas lojas no pedaço, bem como restaurantes e hotéis. O The Westin Lake Las Vegas Resort & Spa, por exemplo, oferece tours pela vila italiana nos arredores de Las Vegas e boas opções gastronômicas. Há quartos confortáveis desde US$ 109.