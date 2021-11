Segundo dia de Enem tem tensão e questões defasadas

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



28/11/2021 | 22:26



O segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) transcorreu sem problemas, neste domingo, no Grande ABC. Apesar do clima tenso momentos antes de fechar os portões, nenhum candidato ficou para fora na Fundação Santo André, um dos locais de provas com mais candidatos em toda a região.

O clima nos arredores da Fundação Santo André era uma mistura de tensão e ansiedade pela manhã. Os candidatos mais atrasados apertavam o passo para não correr riscos. Nos dois minutos finais antes do fechamento dos portões, uma cena chamou atenção. Tatiane Patrícia Prado, 41 anos, subia a rampa da Fundação correndo com um documento na mão. Tatiane foi entregar o RG da filha, já que a jovem havia esquecido o item. A mãe conseguiu cumprir a missão a tempo. “Filha, aqui está o documento. Vê se vai bem na prova”, disse a mãe.

Os candidatos que chegaram com antecedência ao local do exame conseguiram até dar uma última olhada no conteúdo das provas de matemática e de ciência da natureza. Foi o caso de Samuel Patrício de Oliveira, 21, que trabalha com robótica. O jovem aguardava a abertura dos portões revisando caderno e disse que se sentia ansioso para encarar o exame. “Estou ansioso, mas me dou melhor com os números do que com as questões de humanas, da semana passada. Na primeira prova fui bem e acho que vou bem hoje também”, declarou ele, que planeja entrar em curso de ciências da computação, mas que ainda não decidiu em qual universidade.

Na frente da Fundação, uma centena de garotos e garotas trocavam votos de confiança, se abraçavam desejando boa sorte. Os jovens também se ajudaram no momento de checar se estavam com os itens que eram precisos para realizar o Enem, como documento pessoal com foto, caneta e ficha de inscrição.

DEFASAGEM

O segundo dia de provas evidenciou o envelhecimento do banco de questões que compõem o teste. Não caíram temas atuais, como a pandemia, e a prova se mostrou mais conteudista – com questões diretas, que exigiam do estudante fórmulas e menos interpretação.

O banco nacional de itens, onde estão as questões que fizeram parte das provas do Enem, não foi atualizado em 2020 e 2021, por causa da pandemia. O tamanho do banco é limitado. O Enem deste ano ocorreu em meio à crise interna no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Às vésperas da prova, servidores pediram exoneração por discordarem da gestão do presidente Danilo Dupas. Também denunciaram pressão pela retirada de questões do exame, porta de entrada para o ensino superior.

Na prova deste domingo, apesar de caírem questões sobre o desastre ambiental em Mariana (Minas Gerais), ocorrido em 2015, dengue e carros elétricos, assuntos como coronavírus, vacinação, aquecimento global e floresta amazônica não apareceram. “É uma prova que não consegue puxar muito para temas atuais, o que demonstra escassez do banco de itens”, diz Fernando Santo, gerente de inteligência educacional e avaliações do Poliedro. (com Estadão Conteúdo)

FOTOS: André Henriques/DGABC