Santo André perde e decisão do título fica para quarta-feira

28/11/2021 | 21:48



O Santo André perdeu do Sesi Araraquara por 62 a 55, neste domingo, e desperdiçou a chance de conquistar o nono título do Campeonato Paulista de Basquete Feminino de forma antecipada. Jogando em casa, no ginásio do Parque Celso Daniel, o time do Grande ABC ficou atrás do placar em boa parte do duelo e viu a equipe do Interior empatar a série decisiva em 1 a 1. Com isso, quem ganhar na quarta-feira, às 19h, outra vez em Santo André, leva o título da temporada.

O jogo começou equilibrado, com a equipe visitante levando ligeira vantagem no quarto inicial, e o time da casa reagindo prontamente no segundo e passando a comandar o marcador. Na volta do intervalo, o representante do Interior viveu o seu melhor momento no jogo e voltou a liderar o placar, conseguindo desgarrar. Nos dez minutos finais, o Sesi Araraquara não permitiu a reação do Santo André para vencer e deixar tudo igual na disputa final.

As atletas mais efetivas do jogo foram Jaqueline de Paula (18 pontos e três rebotes) e Glenda Cruz (12 pontos, nove rebotes e cinco bolas recuperadas), pela equipe do Grande ABC; Gabriella Soares (20 pontos, dez rebotes, quatro assistências e quatro bolas recuperadas – double-double) e Aline Moura (15 pontos e nove rebotes), em favor do visitante.

Melhor jogadora de Santo André em quadra, a ala Jaqueline lamentou o resultado e disse que erros na defesa foram determinantes. “Cometemos algumas falhas na partida que não aconteceram durante todo o campeonato. Já conversamos no vestiário mesmo, isso não pode acontecer em uma partida decisiva”, comentou a jogadora de 35 anos, uma das líderes do Santo André.

Apesar do pouco tempo para a terceira e decisiva partida, marcada para quarta-feira, Jaqueline acredita que é possível solucionar as falhas para buscar o nono título estadual. “Temos que descansar bastante e acertar os erros que cometemos durante o jogo. Tenho certeza que se corrigirmos esses pequenos detalhes vamos conseguir a vitória. Hoje (ontem) elas (Araraquara) vieram para um jogo de tudo ou nada e cometemos erros que não são normais”, finalizou a ala, que na parte final da partida sentiu fortes câimbras nas duas pernas o que a tirou de quadra, mas Jaqueline garante que vai estar inteira para a partida decisiva.