G-10 avalia convocação de Reple ao Legislativo

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



29/11/2021



O G-10 na Câmara de São Bernardo, grupo formado por vereadores governistas dissidentes da base do prefeito Orlando Morando (PSDB), se encontrará hoje pela manhã para discutir medidas para apurar a postura do secretário de Saúde do município, Geraldo Reple Sobrinho. O Diário revelou que a pasta comandada por ele teria ordenado que servidores não registrassem ponto em fins de semana trabalhados no processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade.

Segundo apurou o Diário, o grupo avalia a possibilidade de convocar Reple para prestar esclarecimentos à Câmara. A ideia é a de identificar os motivos pelos quais os funcionários foram proibidos de registrar a jornada de trabalho nos dias 2 e 16 de outubro, dois sábados.

A denúncia veio à tona depois de o Sindserv (Sindicato de Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo encaminhar ofício ao governo Morando em que questiona o que motivou a Secretaria de Saúde a determinar que os funcionários não poderiam registrar ponto nos dias 2 e 16 de outubro. O ofício do sindicato é datado de 27 de outubro e a administração tinha um mês para responder aos questionamentos, o que não ocorreu. O Sindserv prometeu recorrer à Justiça para obter as respostas. O ex-prefeiturável Leandro Altrão (PSB) relatou o caso ao MPT (Ministério Público do Trabalho).

NA CONTA DO G-10

No dia 18, Morando demitiu o então secretário de Cultura, Adalberto Guazzeli. A queda do ex-titular da pasta foi contabilizada como vitória do G-10, já que o ex-secretário se envolveu em entrevero com o Legislativo no passado – chamou os parlamentares de “vagabundos” em áudios que circulavam em aplicativo de mensagens –, o que desencadeou crise entre Executivo e a casa. Na época, Morando teve que agir e manteve Guazzeli no cargo.