Gestão Tite Campanella contrata nova firma para montar árvore de Natal

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



29/11/2021 | 07:00



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), encaminhou a contratação de outra empresa para erguer árvore de Natal gigante na cidade. O novo acordo se dá semanas depois de o Diário denunciar que o Palácio da Cerâmica preparava para entregar o serviço a uma firma que pertence a prima de vereadora governista.

Na semana passada, a gestão Tite deu aval para a contratação da empresa Bombardier Group Locação & Serviços Eireli, sediada em Buzios (Rio de Janeiro) para erguer a estrutura natalina, de 12 metros, pelo valor de R$ 124 mil. O acordo anterior havia sido encaminhado com a SSD Comércio e Serviços Eireli, situada na própria cidade e cuja dona é parente da vereadora Thai Spinello (Novo). O preço combinado foi o de R$ 159 mil.

No início do mês, a equipe de reportagem foi até a sede da SSD, de Aline Spinello Guzman. No endereço da firma cadastrado na Junta Comercial paulista não havia fachada nem grande estrutura, mas apenas equipamentos em uma garagem. O Diário também mostrou que, só neste ano, portanto já durante o exercício dos mandatos de Tite e de Thai, a SSD recebeu R$ 900 mil em contratos com o Palácio da Cerâmica, que sustentou que os vínculos “foram estabelecidos por meio de licitações, com total transparência pública”.

Apesar de negar irregularidades, depois das reportagens do Diário, a gestão Tite abortou a contratação da SSD e refez o processo. Com o novo acordo, o serviço ficará R$ 35 mil mais barato do que o inicialmente negociado com a empresa do clã Spinello. A nova carta-convite foi oficializada na sexta-feira no Diário Oficial.

No ato de recebimento de novas propostas, a firma ligada a Thai Spinello voltou a apresentar oferta para garantir o contrato. Contudo, apesar de cobrar R$ 2.000 a menos do que da primeira vez (apresentou proposta de R$ 157 mil), foi desbancada por outras duas: a Bombardier Group, declarada vencedora; e a M.G.M. Serviços & Soluções Eireli ME, de Sorocaba (ofertou R$ 144 mil). Curiosamente, tanto essa última quanto a SSD – segunda e terceira colocadas – abriram mão do direito de recorrer do resultado que declarou vencedora a empresa fluminense.

HISTÓRICO

Não é o primeiro contrato público da Bombardier Group, cujo responsável formal é Giovanni de Camargo Nassar, em São Caetano. A firma já havia sido contratada pela Câmara são-caetanense em 2019 e em 2020 para instalações de iluminação de Natal no prédio da casa, pelos valores de R$ 148 mil e R$ 170 mil, respectivamente. Essas três empresas que se interessaram pelo contrato da árvore de Natal (SSD, Bombardier Group e a M.G.M.) já haviam participado juntas de certame no legislativo.

A sede da Bombardier Group está cadastada na Rua das Pedras, tradicional via turística de Buzios que reúne restaurantes, bares e lojas de luxo.