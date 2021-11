Napoli goleia Lazio e se isola na liderança do Italiano; Roma vence

28/11/2021 | 19:18



O Napoli aproveitou a derrota do Milan diante do Sassuolo para se isolar na liderança do Campeonato Italiano. Na tarde deste domingo, no encerramento da 14ª rodada, goleou a Lazio por 4 a 0, no estádio Diego Armando Maradona, com destaque para Mertens, autor de dois gols.

A vitória foi fundamental para o Napoli, que se recuperou da derrota para a Inter de Milão na última rodada. Com isso, chegou aos 35 pontos, abrindo três do Milan, principal concorrente na briga pelo título nacional.

A Lazio, por sua vez, voltou a mostrar instabilidade e perdeu nova oportunidade de entrar na zona dos torneios europeus, terminando na oitava posição, com 21 pontos.

O primeiro tempo do Napoli foi de total domínio. Em 29 minutos, definiu a partida. Zielinski abriu o placar logo aos sete minutos. Aos 10, Mertens recebeu de Insigne e fez 2 a 0. O mesmo Mertens fez 3 a 0, aos 29, em assistência de Lozano.

Na etapa complementar, o Napoli apenas administrou a vantagem, tendo anulado novamente as principais ações da Lazio, que fez uma partida para se esquecer. Aos 40 minutos, Ruiz recebeu de Di Lorenzo e confirmou a goleada.

Ainda neste domingo, a Roma derrotou o Torino por 1 a 0 no Olímpico de Roma. O resultado foi importante para o time da casa continuar na quinta posição, agora, com 25 pontos. O Torino é o 13º, com 17. O único gol do duelo foi marcado por Abraham.