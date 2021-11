Avaí busca virada no 2º tempo, vence Sampaio Corrêa e conquista acesso na Série B

28/11/2021 | 18:35



Apesar de ter entrado em campo nesta 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro dependendo apenas de suas forças para ficar com o acesso, o Avaí não teve vida fácil na tarde deste domingo dentro da Ressacada e com apoio de sua torcida. Depois de sair atrás no placar, o time catarinense não abaixou a cabeça e buscou a virada no segundo tempo, vencendo o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, para voltar à elite nacional após dois anos.

Agora, o Avaí se junta a Botafogo, Goiás e Coritiba, que já tinham garantido o acesso. Com o resultado, o time catarinense terminou na quarta posição, com 64 pontos, deixando para trás CSA, Guarani e CRB, que também lutavam por essa quarta e última vaga. Do outro lado, o Sampaio Corrêa, que entrou em campo apenas para cumprir tabela, terminou em 15º, com 47.

Apesar de entrar em campo precisando do resultado para ficar com o acesso, o Avaí não conseguiu ser objetivo no começo e só foi criar chances de perigo perto dos 30 minutos. Em duas delas, Marcos Serrato parou em belas defesas do Luiz Daniel. Já Getúlio tentou de cabeça, mas desta vez o zagueiro Allan Godói conseguiu salvar em cima da linha.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa respondia em contra-ataques rápidos e em um deles, aos 36 minutos, conseguiu tirar o zero do placar. Ciel recebeu em velocidade e bateu na saída do goleiro Glédson, que viu a bola passando entre suas pernas para depois morrer no fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do intervalo, o Avaí foi para cima e fez pressão na área adversária, mas só empatou aos 35 minutos. Depois de uma bola alçada na área, a bola desviou no braço do zagueiro Allan Godói. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Edilson foi para a cobrança, mas acabou parando na defesa de Luiz Daniel. O árbitro, porém, analisou o VAR e constatou invasão na área, mandando voltar a cobrança.

Na segunda tentativa, agora com novo cobrador, Valdívia não desperdiçou. Revoltado com a situação, o lateral-esquerdo Watson reclamou demais com o árbitro e foi expulso, prejudicando ainda mais o Sampaio Corrêa.

Com um jogador a mais, o Avaí fez uma verdadeira blitz na área adversária e marcou o gol da virada e do acesso aos 43 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Renato desviou de cabeça e viu a bola nas redes. A partida ainda teve 10 minutos de acréscimos, mas terminou mesmo com a vitória do Avaí.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 2 x 1 SAMPAIO CORRÊA

AVAÍ - Glédson; Edilson (Renato), Fagner Alemão, Betão e João Lucas (Felipe Saraiva); Bruno Silva, Marcos Serrato (Valdívia) e Lourenço (Rômulo); Vinícius Leite (Jonathan), Getúlio e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Watson, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Ferreira e Eloir (Baraka); Jean Silva, Ciel (Jackson) e Roney (Alyson). Técnico: João Brigatti.

GOLS - Ciel, aos 36 minutos do primeiro tempo. Valdívia (pênalti), aos 35, e Renato, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fagner Alemão (Avaí); Allan Godoí, Betinho e Luiz Daniel (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Watson (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 15.588 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).