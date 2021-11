Após deixar estádio de muletas, Neymar diz que 'voltará mais forte'

28/11/2021 | 17:29



Neymar virou alvo de preocupação neste domingo ao sofrer dura falta durante o jogo do Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne, em rodada do Campeonato Francês. O atacante brasileiro sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e deixou o gramado do estádio Geofrroy Guichard de maca e chorando.

"Bora recuperar, infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamo que vamo. Voltarei melhor e mais forte", disse o atacante brasileiro, nas redes sociais.

Ao lado da mensagem, Neymar publicou duas fotos em que aparece caído no gramado. A primeira mostra o momento do choque entre ele e o adversário, em que aparece o momento exato da torção no tornozelo. A segunda exibe o jogador chorando com as mãos no rosto no campo.

O jogador deixou o estádio de muletas e com um bota no pé esquerdo. O clube francês ainda não se manifestou sobre o problema físico do brasileiro. De acordo com o time de Paris, os médicos vão precisar fazer exames de imagem nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão.

A lesão deve preocupar o técnico Tite para a sequência da preparação brasileira para a Copa do Mundo do Catar, em novembro do próximo ano. O Brasil já está classificado, mas busca fazer amistosos com seleções europeias nos primeiros meses de 2022 para testar a equipe diante de rivais mais complicados.

A seleção volta a campo no fim de janeiro para enfrentar o Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa.