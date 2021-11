Yasmin Brunet fala sobre famílias tóxicas: Ter filhos não faz de você uma pessoa boa

28/11/2021 | 17:10



Yasmin Brunet teve uma conversa com seus seguidores na qual falou sobre relações familiares tóxicas e situações em que o melhor a se fazer é se afastar.

A loira abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e questionada sobre o que fazer em uma situação envolvendo violência familiar, ela respondeu:

- Eu acho que principalmente no Brasil, as relações familiares são muito romantizadas. Tem sim famílias muito tóxicas. Tem membros da família que estupram, abusam física e emocionalmente. Tem pais que fazem atrocidades com os filhos, etc. Infelizmente muita gente ainda tem a mentalidade de mas é sua mãe. Mas é seu pai. Mas é seu avô. E nisso perdemos crianças diariamente. Seja perdendo vidas ou um futuro todo pelo trauma que elas passam. Mãe e pai são pessoas normais que tiveram filhos. Tem pessoas boas e ruins no mundo. Se você tem filhos, isso não faz de você uma pessoa boa. Devemos tomar muito cuidado ao romantizar essas relações.

Em relação a como sair de um relacionamento tóxico, ela explicou:

- Apenas saia sem olhar para trás. Tenha suas amigas e família com você e conte tudo para eles. Mantenha suas amigas como sua memória viva porque você vai se questionar muito e isso é normal. Vai passar por dissonância cognitiva e vai precisar das pessoas que sabem a verdade para te fortalecer na realidade do que você viveu. Busque ajuda psicológica e foque em você!