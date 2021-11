Paquetá marca, Lyon vence Montpellier e sobe para 7ª posição do Francês

28/11/2021 | 16:27



Com gol de Lucas Paquetá, o Lyon derrotou o Montpellier por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Stade de la Mosson, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O meia está em alta na temporada, tendo inclusive se transformado em homem de confiança de Tite na seleção brasileira.

Com o resultado, o Lyon ganhou duas posições na tabela de classificação e subiu para a sétima posição, com 22 pontos, ainda fora das posições que garantem vaga nas competições europeias. O Montpellier, por outro lado, ficou em 11º, com 19.

Apesar de não viver um grande momento no Campeonato Francês, o Lyon conseguiu ser mais efetivo neste domingo. Com 56% de posse de bola, pressionou, principalmente, no tempo inicial e abriu o placar aos 16 minutos. Islam Slimani arriscou de longe e mandou na trave. Na sobra, Lucas Paquetá cabeceou para o fundo das redes.

O Montpellier, no entanto, não foi presa fácil. O clube mandante também criou e chegou a finalizar mais do que o próprio adversário. Coube ao goleiro Lopes fazer grandes defesas para assegurar a vitória do Lyon. No final, o time mandante montou uma blitz na defesa rival, mas não evitou novo revés na competição.

"Foi um duelo difícil. Não é fácil jogar longe da nossa casa. Estou feliz pelo resultado, ainda mais por se tratar de um adversário que vinha brigando com a gente. Fico contente em marcar e poder ajudar minha equipe", afirmou Lucas Paquetá, ao fim da partida.