Bayer Leverkusen vence RB Leipzig e assume o terceiro lugar no Campeonato Alemão

28/11/2021 | 16:10



A 13ª rodada do Campeonato Alemão terminou neste domingo com uma vitória por 3 a 1 do Bayer Leverkusen sobre o RB Leipzig na Red Bull Arena. Em boa fase, sem perder há cinco jogos na temporada, três deles na disputa da liga nacional, o time comandado por Gerardo Seoane aproveitou o triunfo para subir na tabela.

Com 24 pontos, o Leverkusen alcançou a terceira colocação ao ultrapassar o Freiburg, derrotado por 2 a 1 pelo Bochum no sábado. A distância para o líder Bayern de Munique, com 31 pontos, e para o segundo colocado Borussia Dortmund, com 30, ainda é grande. Já o Leipzig segue fazendo uma campanha de oscilação, em oitavo lugar, com 18 pontos.

Em um primeiro tempo de muita intensidade, o Bayer Leverkusen abriu o placar aos 21 minutos, quando Florian Wirtz recebeu passe em profundidade de Palacios e chutou do meio da área para superar o goleiro Martínez. Aos 34, foi a vez de Diaby ampliar depois de uma finalização com o pé esquerdo.

Após a boa vantagem construída pelo adversário antes do intervalo, o Red Bul Lepzig reconstruiu a esperança com um gol marcado por André Silva aos 17 minutos do segundo tempo, mas o time visitante respondeu dois minutos depois com Frimpong, que recuperou a diferença de dois gols.

Um pouco mais cedo, também pela 13ª rodada do Alemão, o Eintracht Frankfurt venceu o Union Berlin por 2 a 1 no Deutsche Bank Park. Sow fez o primeiro gol do jogo e Kruse empatou, mas N'Dicka marcou nos acréscimos do segundo tempo para dar a vitória ao Frankfurt, 12º colocado, com 18 pontos. O Union Berlim é o sexto, com 20.