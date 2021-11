Dulce Maria celebra primeiro ano de vida da filha e se declara: Meu sonho que se tornou realidade

28/11/2021 | 15:11



Fofas!

A filha de Dulce Maria, Maria Paula, está completando seu primeiro ano de vida, e a cantora usou suas redes sociais para compartilhar alguns momentos fofos da festa! Apesar de ter anunciado no dia 3 de dezembro de 2020 que a pequena havia nascido, Dulce usou suas redes sociais neste domingo, dia 28, para publicar fotos e um texto desejando os parabéns à filha.

Em sua mensagem de parabéns, Dulce escreveu:

Feliz aniversário, meu amor! Feliz primeiro ano de vida! Agradeço a Deus por sua vida e peço à ele que cuide de você, te abençoe e guie cada um de seus passos, desejo que você seja uma garota saudável, amada, livre e feliz! Estarei sempre aqui para ajudá-la a realizar seus sonhos, te apoiando, cuidando, protegendo e meus braços serão um porto seguro para onde você sempre poderá voltar. Que nada apague sua luz, que ninguém tire seu sorriso e que ninguém possa te impeça de sonhar e amar como você sabe. Eu te amo linda Lunita! Te amamos e você é uma luz e um sonho que se tornou realidade para mim e seu pai, uma bênção enorme para nossa família!

Em outra publicação, a cantora falou sobre ter se tornado mãe:

Há um ano virei mãe, sua mãe Lunita, minha guerreira, minha estrela, meu presente de Deus, meu sonho que se tornou realidade. Há um ano te vi pela primeira vez, pude te abraçar, te beijar, te sentir e te olhar. Tão indefesa e tão forte ao mesmo tempo, tão valente e sobretudo com um imenso amor, gratidão e honra por você ter me escolhido como mãe. Desde então estive disposta a dar a vida por você, e assim sempre será, na gravidez, no pós parto e na maternidade em si. Nem tudo é cor de rosa, mas sem dúvidas é o melhor que eu já vivi, ver seu sorriso a cada manhã, seus olhinhos, te alimentar, te ver crescer e formar uma bela família com seu pai que tanto te ama assim como eu!